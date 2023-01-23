『glamb デニムハイネックモッズ グラム 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 14時 05分に出品され04月01日 14時 05分に終了予定です。即決価格は11,833円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 glamb

デニムハイネックモッズ



Denim High Neck Mods Coat



サイズ 希少のS



着丈（Length）85/96

身幅（Chest）57

肩幅(Shoulder)49

袖丈(Sleeves)60



カラーライトインディゴ

新品タグ付きです。



glamb

グラム

victim

ヴィクティム

ムーンエイジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ glamb

デニムハイネックモッズ グラム 新品未使用