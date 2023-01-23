『F.C.Real Bristol BLUE LOCK L/S TEE凪 誠士郎M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 26分に出品され03月17日 06時 26分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 F C.Real Bristol エフシーレアルブリストル fcrb

f.c.r.b ブルーロック



BLUE LOCK BLUE LOCK L/S TEE ロングスリーブTシャツ ロンT 長袖Tシャツ Mサイズ



ノベルティの缶バッジ付き



架空のフットボールチームF.C.Real Bristolに TVアニメ『ブルーロック』 のメンバー5人が加入するというコンセプトのもと、今回のコラボレーションならではのサポーターズグッズを展開。漆黒のユニフォームをまとう本凪 誠士郎企画のために描き下ろされた選手たちによる、F.C.Real Bristolサポーターのためのスペシャルなコレクション。



前面はエンブレムとサプライヤーロゴを配したのみの定番のロングスリーブTEEの背面に＜F.C.R.B.＞ロゴと、潔 世一、蜂楽 廻、千切 豹馬、凪 誠士郎、糸師 凛、それぞれのキャラクターが躍動する様を描きました。

また、ブラックボディとのコントラストが映えるホワイトカラーで施したネームとナンバーもコラボレーションならではの仕様です。

ユースやレディスにも対応するXSを含めた幅広いサイズレンジも魅力です。



- キャラクター名: 凪 誠士郎 nagi



fcrb



タイトル...ブルーロック



アイテム/種類...アパレル 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>Tシャツ・アパレル 商品の状態: 新品、未使用