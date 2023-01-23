『【新品未開封品】タイガークックポット 電気圧力鍋 COK-A220WM うま圧【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 07時 23分に出品され03月23日 07時 23分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【匿名配送・送料無料】

【新品未開封品】タイガー 電気圧力鍋 TIGER COOKPOT タイガークックポット マットホワイト COK-A220WM うま圧 1台10役 タイガー魔法瓶



■状態■

新品未開封品になります。

店頭にありましたので、元箱に若干のいダメージあります。

※画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。



■商品の特徴■

タイガーだけの新圧力「時短・失敗しない圧力調理”うま圧”」

一般的な電気圧力鍋は、1.7気圧以上の高圧力を採用していますが、本製品は、約1.15気圧のやさしい圧力「うま圧」メニューを搭載。ジャー炊飯器で培った熱コントロール技術で、食材の食感を活かし、栄養素を逃しにくい独自のおいしい圧力を採用しています。



内ぶたとつゆうけは食器洗い乾燥機対応

お手入れパーツは3点だけ

A：内なべ B：つゆ受け C：内ぶた



製品名: 電気圧力鍋TIGER COOKPOT（タイガークックポット）

型番: COK-A220

電源: 100V 50-60HZ

最大消費電力: 650W

容量L: 1.4（調理容量）／2.2（満水容量）

炊飯容量L: 白米 0.18〜0.54（1〜3合）、玄米 0.18〜0.36（1〜2合）

使用最高圧力 kPa: 15

サイズ: 28.1×27.4×22.6 cm

ふた開き時の高さ（約）cm: 42.7

本体質量（約）kg: 3.6

主な機能: うま圧、高速、スロー、無水、発酵、ベイク、温め

カラー: マットブラックKM

発売日: 2023年6月21日



■梱包発送について■

らくらくメルカリ便100サイズにて発送させて頂きます。



※価格は送料込みです！



※24時間以内の発送を心がけております。



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最後までご確認下さいましてありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ティファール