『【希少モデル】シュプリーム☆センター刺繍ビッグアーチロゴ パーカー グリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 20時 28分に出品され03月20日 20時 28分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品情報



・ブランド： supreme シュプリーム



・色柄： グリーン 緑 赤 レッド



・サイズ表記： M



・素材： 綿100%



・状態： USED





✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈：70

身幅：59

肩幅：54

袖丈：56



※多少の誤差は、ご容赦下さい。





✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。



・ご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。





✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。



他にも トレンド や、大学 や 高校 中学 モデル 着用 美品 流行 レディースメンズ シャツ Tシャツ パーカー スウェット トレーナー ジャージ プルオーバー 男性 ビッグロゴ セーター ニット ジャケット ビッグシルエット オーバーサイズ 裏起毛 ビンテージ ビッグロゴ でかロゴ 刺繍ロゴ 大きい 90s など、厳選した商品を販売中。



是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。



商品番号 A853 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少モデル】シュプリーム☆センター刺繍ビッグアーチロゴ

パーカー

グリー