『mystic ウール混シャギーカーディガン ベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 10時 59分に出品され03月16日 10時 59分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に買ったものです。

何回かしか着てません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミスティック

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ウール混シャギーカーディガン ベージュ