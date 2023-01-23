『Burberry スウェット クルーネック XXL 美品 デザイン◎ 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 40分に出品され03月28日 10時 40分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|バーバリー
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落札価格18400円
812 入札履歴
終了
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