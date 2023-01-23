『Burberry スウェット クルーネック XXL 美品 デザイン◎ 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 40分に出品され03月28日 10時 40分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry バーバリーロンドン

ロゴ スウェットシャツ



【サイズ】XXL

チェスト:120cm

ウェスト:105cm

ヒップ:119cm

袖丈:92cm



タグを切っただけの美品です。



カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Burberry

スウェット クルーネック XXL

美品 デザイン◎ 正規品