『S.H.MonsterArts ゴジラ （2023）モンスターアーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 17時 40分に出品され04月18日 17時 40分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S.H.MonsterArts ゴジラ （2023）



新品未開封品です。



宜しくお願いします。







ゴジラシリーズ最新作『ゴジラ-1.0』より、ゴジラ (2023)がS.H.MonsterArtsに登場！劇中で使用された3Dデータを元に、酒井ゆうじ氏原型・彩色・造形プロデュースで立体化。さらに、山崎貴監督の直接監修を経て、劇中さながらのゴジラを再現！





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キャラクター名···ゴジラ



フィギュア名···モンスターアーツ ゴジラ (2023) 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイスピリッツ