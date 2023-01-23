『POLO RALPH LAUREN オールレザー ショルダーバッグ 黒 ロゴ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 06分に出品され03月07日 16時 06分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品名》



POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン

オールレザー ショルダーバッグ ロゴプレート

チャーム 斜めがけ クロスボディ ミニ ポシェット

黒 ブラック ゴールド金具



︎《サイズ》



ヨコ 約20cm

タテ 約17cm

マチ 約5cm



※多少の誤差ご了承ください



《仕様》



開閉ファスナー

内側オープンポケット×1



《状態》



【B】

画像13-15の通り、ショルダーベルトの付け根にわずかなダメージ、コバに小傷、内側に擦れがございます

その他目立つダメージ等なくまだまだご使用頂けるお品です☺︎



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管理番号 No. 10-15.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ POLO

RALPH

LAUREN

オールレザー

ショルダーバッグ

黒

ロゴ