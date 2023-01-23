『GUCCI⭐︎アクセサリーポーチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 10分に出品され04月24日 01時 10分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI

アクセサリーポーチ

ショルダーバッグ

横約27cm

縦約10.5cm

マチ約10cm



お下がりで貰ったものなので、確かではありませんが、正規品だと思います。

目立った汚れなどはありませんが、使用感があり少しへたっています。

持ち手に癖が付いています。

ファスナー付近の生地が元々なのか、焼けているのか、少し色が薄くなっている気がします。



発送の際はマチの部分を潰した状態でコンパクトにして発送いたします。



プロフご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI⭐︎アクセサリーポーチ