『★限定生産1000部★ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 57分に出品され03月12日 23時 57分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完全限定生産1,000部とのことで増刷予定はないそうです。

ご購入を希望される際はお早めにどうぞ！



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■商品情報



俳優デビュー70周年&生誕100周年特別企画!!

青い瞳の中に不屈の精神を燃やした<ハリウッドの反逆児>ポール・ニューマン。その魅力、その類まれなキャリアの全貌をポスターから紐解く世界初企画。



各国版のデザイン性に優れたアートワークを著者の秘蔵コレクションから厳選掲載。宣伝用スチール含め、その数およそ500枚。

『傷だらけの栄光』『栄光への脱出』『ハスラー』『ハッド』『動く標的』『暴力脱獄』『明日に向って撃て!』『スティング』『タワーリング・インフェルノ』『評決』『ハスラー2』……



半世紀以上にわたり第一線で活躍した名優・ニューマンが出演した数々の名作をビジュアルで振り返るとともに、映画史に残るポスターデザインも堪能できる映画ファン必携の愛蔵版アート・ブック。



<掲載作品>

銀の盃 | The Silver Chalice

拷問台 (原題) | The Rack

傷だらけの栄光 | Somebody Up There Likes Me

彼らが出航するまで (原題) | Until They Sail

追憶 | The Helen Morgan Story

長く熱い夜 | The Long, Hot Summer

左きゝの拳銃 | The Left Handed Gun

熱いトタン屋根の猫 | Cat on a Hot Tin Roof

少年たちよ、旗の下に集まれ! (原題) | Rally ’Round the Flag, Boys!

都会のジャングル | The Young Philadelphians

孤独な関係 | From the Terrace

栄光への脱出 | Exodus

など



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#アートワーク #映画俳優 #映画ファン必見 #映画ポスター #映画チラシ #限定生産 #コレクター品 #movie #PaulNewman 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 新品、未使用