『★限定生産1000部★ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 57分に出品され03月12日 23時 57分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格12870円
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終了
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