『イッツ・ア・スモールワールド トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 09分に出品され03月17日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,366円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 さくら様専用です！



画像の商品になります。

レスポートサックとディズニーのコラボ商品、チャーム付き。大切に使いましたが、年代のためか写真4枚目の裏生地のポケット付近と底辺りに薄い茶色のようなシミがあります。写真5枚目のcharmは未使用です。

中古品という事をご理解頂ける方宜しくお願い致します。

商品に完璧を求める方、神経質な方は入札をご遠慮ください。



折り畳んで発送させていただきます。



即購入可





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イッツ・ア・スモールワールド トートバッグ