『NVRFRGT 3D Twisted Wide Leg Jeans【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 20時 47分に出品され04月01日 20時 47分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年のシーズンで購入したものです。

状態はとても良く、裾のダメージもありません。



サイズ:1

ウエスト:80

股上:27.5

股下:81

もも周り:61

裾周り:62（31）



【素材】



・何度も深染めし、漆黒色に仕上げたムラ無し12.5ozブラックデニムに弱ボールバイオ加工を施した

・オールシーズンでご愛用いただけるアイテムとなっております。



伸縮性：あり

洗濯：洗濯機洗い可能



【デザイン】



・00s初期に見られた立体裁断デニムから着想した新型3Dツイストワイドデニムパンツ。

・立体裁断を施した5ポケットのワイドシルエットデニムパンツです。

・ローライズでややフレアが効いており、湾曲したサイドシームにより立体的に形成された目を惹くディテール、美しいシルエットが魅力的。



【ブランド】NVRFRGT

“禅における不忘念（フモウネン）の精神とアイデンティティーの多様性”をコンセプトに掲げ、一過性のモノではなくワードローブに深く根差すモノ創りを目指す。

独自のパターンカットを基に生み出される洗練性と実験的且つユニークなデザインのアプローチによるデイウェア。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネヴァーフォーゲット

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ NVRFRGT

3D

Twisted

Wide

Leg

Jeans