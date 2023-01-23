『Denham x Nanga ダウンジャケット XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 01分に出品され03月23日 02時 01分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しましたが、あまり着る機会がなかった為出品します。

NANGA最高品質のSPDX封入・撥水機能などはそのままに、着丈を短く変更・細部にも変化を加えデニムに合うベストバランスなダウンに仕上げました。

ボディ右下にはコラボを象徴するワッペンをあしらい、DENHAMらしいエッセンスを加えたスペシャルコラボアイテム。



・ ベージュ

・ ダブルジップ

・ 内ポケット×2

・ フード・後頭部・裾口にドローコードあり

・ 袖口のベルトで調節可能

・ ポケットはハンドウォーマー仕様

・ 脇下にジップベンチレーション

・ 撥水加工

・ 本体表地：ナイロン100%

・ 皮革部分：合成皮革

・ 裏地：ナイロン100%

・ 充填物：ダウン97%, フェザー3%



フード···フードあり（取外し不可）

サイズ XL：着丈71.5cm、身幅128cm、裄丈95.5cm

定価 105600円



ポケットが内側にジップポケット２つ、外側に7つあります。収納が沢山できるダウンです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Denham

x

Nanga

ダウンジャケット

XL