『ドジャース 山本選手 6/13 ボブルヘッド 非売品 ギブアウェイ①【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 02分に出品され03月15日 20時 02分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年6月13日（現地時間）

ドジャース対レンジャース戦で配布のボブルヘッドです。



未開封で発送いたします。

※右手の袖の部分が少しかけているようにみえますが、色むらは少ないほうです。そのため、安めに設定しています。

画像で確認いただき、ご納得いただいたうえでご購入お願いします。



本体箱も破損がないように丁寧に梱包いたしますが、箱に凹み等でてしまった場合はご了承ください。



※発送は6月末頃の予定です。







リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



タイプ···選手



山本由伸投手 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フィギュア