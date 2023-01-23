『ドジャース 山本選手 6/13 ボブルヘッド 非売品 ギブアウェイ①【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 02分に出品され03月15日 20時 02分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>野球>>>記念グッズ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|フィギュア
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落札価格11900円
401 入札履歴
終了
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