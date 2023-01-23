『NIKU様専用 ヨウジヤマモト ラップパンツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 19分に出品され03月23日 00時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKU様専用です。



ヨウジヤマモトのラップパンツ



サイズは2です。



170センチ60キロで着用していました。



ウエストは伸縮するので調整可能です。



ポリ素材ですので、真冬以外は着用可能だと思います。



- 色: 黒

- ポケット数: 2

- 製造国: 日本

- サイズ: 2



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ NIKU様専用 ヨウジヤマモト ラップパンツ