『ディプティック TEMPO（テンポ） オードパルファン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 14分に出品され03月13日 20時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディプティック TEMPO（テンポ）

オードパルファン 75ml

数回使用しました。残量は画像のとおりです。

2月に梅田の阪急にて購入した正規品です。



すごく良い香りですが、自分には合わなかったためお使いいただける方にお譲りします。



即購入歓迎

値引きは考えていませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック