『トヨトミ対流式ストーブ KS-67H-NB ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 19時 25分に出品され03月28日 19時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メルカリの配送の郵便局、ヤマトですが

どちらも中古の石油ストーブの

引き取りをしておりませんので

直接取りに来れる方限定でお願い致します。



キャンプで二度使用しました。

ストーブは直接地面に触れぬ様

すのこを引いて使用しておりました。

天板でお湯を沸かしたり

何かを焼いたりもしておりません。

ただ後で気づいたのですが（写真2枚目）

天板に何かが溶けた様な跡があります。

大事に扱っていたつもりが不覚です。



説明書、箱付きです。

箱に油シミがついてしまっております。

ご了承下さい。

使用は問題ありません。



やや傷、汚れありにしておりますが

天板に跡がついてしまったので

この評価にしていますが



キャンプで6時間を2回使用

運ぶ際も付いていたのダンボールに入れ気を使い

地面との接触を避けすのこを敷いて使用

天板で何かを焼いたり乗せたりもなし



なので本来はかなり良い状態だと思います。



21年式です。



お値引きは不可でお願い致します。



種別···石油ストーブ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トヨトミ