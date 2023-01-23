『LOEWE ロエベ スクエア コインカードホルダー ラージ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 25分に出品され03月29日 04時 25分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド] ロエベ（LOEWE）

[カラー] ブラック

[金具カラー] シルバー金具

[素材] ソフトグレインカーフ

[生産国] スペイン

[サイズ] W(底辺)11.5cm x H(最長)9.5cm x D(最長)0.5cm

[重量] 55g

[仕様]

開閉式：ファスナー

内側：カードポケット x 4、オープンポケット x 3

[付属品] ボックス 保存袋

※記載している物以外の付属品は御座いません。

[定価] 68,200



2023年９月頃に札幌の丸井今井で購入しました。

二ヶ月くらい使用しました。



中古品となります。

カードの収納跡や細い摺跡があります。

写真にてご確認よろしくお願いします。



メルカリで出品されている方が少ないため早いもの勝ちとなります。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ LOEWE ロエベ スクエア コインカードホルダー ラージ 黒