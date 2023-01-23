『mizuiro ind crew neck cocoon pullover【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 23時 49分に出品され03月06日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎注意事項◎

新品未使用品、TAG付きの状態で

購入後自宅保管しておりました。

自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

ご理解ある方のみよろしくお願いします。



配送時は、小さく畳んでのお届けとなります事、

ご了承願います。



色···ブラック



季節···秋冬



素材···コットン



透け感···透け感なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミズイロインド

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ mizuiro

ind

crew

neck

cocoon

pullover