『THE NORTH FACE Ouranos 35 NM62101 Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 23分に出品され04月07日 07時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5座ほど登山に使用しましたが目立ったキズなどは

ありません。ワンサイズ大きなバックパックを購入した為

販売します。



ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE ウラノス35 Ouranos 35 NM62101 ロイヤルブルー(RA) Mサイズ [アウトドア ザック 36.5L]

特徴

背面通気で快適さを向上させたトランポリンバックパネル構造の中型（36.5L：Mサイズ）テクニカルパックです。

メインファブリックには100デニールナイロンを使用し、ボトムには210デニールストライプトビーナイロンを使用。

軽量性を追求しながら、耐久性を両立した作りです。

背面は、ウエストハーネスと一体化したトランポリン構造。

体とのフィット性を高めます。

背面長を容易に調節できる機能を備えながら、優れた通気性を確保し、歩行時の荷重ブレを軽減します。

使いやすい大きなフロントポケットには、レインカバーを内蔵。

ボトムは自立しやすい形にデザインし、取り外し可能な雨蓋を装備しています。



容易に調整可能な背面長

ベンチレーション効果のあるトランポリン・バックパネル

自立しやすいボトム構造

取り外し可能な可動式の雨蓋

雨蓋前後にヘルメット固定用のリフレクターループ

雨蓋裏にはスメッシュポケット

ワンタッチで開閉可能なスカート部分

大きなフロントパネルポケット

フロントパネルポケット裏側上部にレインカバー内蔵

イン・アウトの使用可能でクローズドセルマットに対応したサイドコンプレッション

大きなサイドストレッチポケット

軽量なアルミニウムフレーム

ハイドレーション対応

ストレッチメッシュポケットつきのショルダーハーネス

背面メッシュと一体化してフィット感を高めたヒップハーネス

2つのヒップハーネスポケット

2つのツールループとコード式のストッパー

ラッシュポイント

リフレクター



カラー：RA（ロイヤルブルー）

■Size：WM、M、L

■Weight：M/約1315g

■寸法：M：H63.5×W23×D16.5cm

■Capacity：M/36.5L

■備考：＜適応背面長＞M/43-48cm

※レインカバー同梱（未使用） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

Ouranos

35

NM62101

Mサイズ