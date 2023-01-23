『ティファニー 925 アトラス ワイド リング 12.5号[g287-31］【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 55分に出品され03月19日 22時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □商品詳細

商品ランク Aランク

材質：スターリングシルバー925

重さ：約9.2g

日本サイズ：12.5号/International size：52/US size :6.5

幅最大： 約11.6ｍｍ



商品詳細

アトラス リング/ティファニーのニューヨーク本店にあるアトラスクロックのローマ数字から着想を得て誕生したアイコニックなデザインです。

新品仕上げ済み。2年前くらいにブランドオフで購入しました。

（＾＾）

□商品ランク

［N］ 新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態

［S］ ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態

［A］ 使用感が少ない状態

［B］ 使用感があるもの

［C］ 使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの

号数...12号

素材...スターリング シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ティファニー

925

アトラス

ワイド

リング

12.5号[g287-31］