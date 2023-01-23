『専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 08時 59分に出品され03月05日 08時 59分に終了予定です。即決価格は10,278円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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金欠のためお譲りします。



即完売でした。

定価22000



CITYSHOP



CITYSHOPの服好き3人が集まり、『ずっと好きでいられる服、こんなのあったら良いよね！』をかたちにするPROJECT。

今の気分を取り入れながら、こだわりのアイテムを作り上げていく『THE MOOD』。

7 th Collectionは冬のマストアイテム、ニットこれからの季節に欠かせないニットアイテムの中でも、普段から理想のかたちを探していたカーディガンを3型作りました。



フロントを開けても、閉じても、素敵なデザイン。

定番も好きだけど、今の気分を取り入れた鮮度のあるカーディガンにしたくて、

きれいめに着られるもの、新鮮なスタイルのもの、ルーズな感じで着れるもの、こだわりのニットカーディガン3型。



“やっぱり好き”なルーズなサイズ感のニットカーディガン。

タスマニアラムウールを使っているので、肌触りも優しく、心地よく着られます。

柔らかく膨らみのある編地はそのままに、ダブルファスナーにしたことで、着こなしのバリエーションが広がります。

キュッと詰まったネックに、短めな着丈と横に広めのシルエット、裾にかけてはスッキリ細身に変化させて、このカーディガンならではのかたちに仕上げました。

ブルゾンタイプでゆとりのあるラインなので、アウター感覚で着られるカーディガンです。



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透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

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【スタッフ着用コメント】

《スタッフ》

身長:160cm/普段サイズ:S/着用サイズ:フリー

サイズ感：着丈は腰骨が隠れる位、身幅と袖巾は広めでゆったりとしたオーバーサイズです。

素材感：ミドルゲージの少し太めの糸で編んだ畦編みのニット素材です。

着心地：ふんわりと柔らかく温かみのある着心地でした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シティショップ

カテゴリ ファッション

レディース

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