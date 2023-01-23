『Graphpaper Viscose Oversized B.D. Shirt【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 40分に出品され03月21日 17時 40分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Graphpaper

Viscose Check Oversized B.D. Shirt

COLOR Check



GM223-50197



size FREE : 着丈79.0cm / 身幅82.0cm /

肩幅69.0cm / 袖丈58.0cm



数回着用の美品になります。



Graphpaperのビスコースを使用したオーバーサイズ仕様のチェックロングスリーブシャツになります。



Graphpaper 22F/Wコレクションカラーをベースに8色に染め分けられたビスコースで構成されたチェック素材を使用しております。仕上げに特殊な起毛加工が施され均一に毛羽を出すことでビスコース特有の光沢感を抑え、スモーキーな雰囲気が生み出されております。オーバーサイズのボタンダウンシャツはディテールやボリューム感を徹底的に検証し、独自のバランスが追及されたシルエットになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

Viscose

Oversized

B.D.

Shirt