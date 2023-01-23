『BOSE QuietConfort Ultra Headphone【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 04時 17分に出品され05月15日 04時 17分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1ヶ月ほど使用しましたが、あまり使用しなくなってしまったので、出品いたします。



使用感はあまりありませんが、中古品になりますので、理解いただき、ご購入をお願い致します。



●付属品は全て未使用です









BOSE QuietConfort Ultra Headphones

カラー：ブラック

ブランド：BOSE QuietComfort

装着方式：両耳、左右一体型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：ヘッドバンド型

色：ブラック系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 音質調整 リモコン

Bluetoothコーデック：AAC SBC

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

ワイヤレス規格：Bluetooth

充電端子：USB Type-C

充電時間：3.0 時間

重量（g）：250.0 g







ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Headphones 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ