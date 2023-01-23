『vanessabruno ヴァネッサブリューノ黒本革かばん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 43分に出品され03月03日 10時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 vanessabruno

デザインが素敵な本革かばん



縦 約33cm

横 約50cm

マチ 約15cm

持ち手の長さ 約32cm



定価8万くらいです。



肩がけもできます。

メンテナンスにかけていますので

状態は良いと思いますが、中古に理解ある方よろしくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァネッサブリューノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ vanessabruno

ヴァネッサブリューノ黒本革かばん