『CELINE セリーヌ トリフォルド【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 04時 31分に出品され03月08日 04時 31分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



セリーヌのトリフォルド トートバッグです。

6、7年ほど前に数える程使用したようです。

鞄の中でクリームが溢れておりシミになっています。

その他、使用に伴う傷等有りますので、写真でご確認ください。お写真追加可能ですのでお気軽におっしゃってください。



現在は廃盤になっており、店頭では買えないようです。

カラーは濃いめの青色です。



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

セリーヌ

トリフォルド