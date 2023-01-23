『PORTER タンカーシリーズ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 10分に出品され03月11日 11時 10分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター のタンカーシリーズのショルダーバッグです。



希少なモデルで出品をまだ迷っているため、原則こちらのお値段のまま購入いただける方を優先させていただきます。



商品説明



★ A4サイズの書類や13インチのノートパソコンが余裕をもって入ります。

★ カバン底部のファスナーを開くと、底面をさらに拡げることができます。

★ 希少なYKKファスナー期のものです。

★ ショルダー部分の調節はかなり効きますので、男性女性どちらでも斜めがけ・肩がけどちらでもお使いいただけます。



★ カラー:セージグリーン カーキ

オリーブ



★ 状態:

全体を見た時に若干の色あせがある部分がありますが、使っていて全く気にならない程度のものです。

写真を参考にしていただけますと幸いです。

外側ラウンドジップにて開くビニール地の上部中心にヒビ割れがあります。

それ以外に目立つ汚れや傷等もなくまだまだお使いいただけます！



★ サイズ:

W:36cm

H:23cm

D:10cm ファスナー拡張時14cm

※素人での測定ですので、若干の誤差がある場合があります。



出来るだけコンパクトに梱包した状態での発送になります。ご了承ください。



質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致しますm(_ _)m







PORTER 吉田カバン

タンカー ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

タンカーシリーズ

ショルダーバッグ