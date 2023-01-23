『レッドウィング ポストマン 28.5cm 米国製 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 55分に出品され03月04日 05時 55分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レッドウィングのポストマンです。

サイズはUS10.5、28.5cmです。

タグにはMADE IN USAとあります。

（当方、スニーカーは28.5か29.0cmを日常着用）



２ヶ月程前に新品で購入しました。

着用回数5、6回程度の美品です。

新品同様とはいきませんが、まだまだ新しいほうだと思います。



近年値上がり傾向にあるポストマン。

程度の良い中古をお探しの方、いかがでしょうか。

サイズが合えばお得かと思います。



参考定価 55,550円（税込）



箱は処分してしまったので、簡易包装で発送致します。



ご覧いただきありがとうございます。



#レッドウィング

#ポストマン

#革靴



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウィング

ポストマン

28.5cm

米国製

黒