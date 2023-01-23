『ORANGE BASS BUTLER【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 00時 55分に出品され04月18日 00時 55分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オレンジのBass butlerです。



ほとんど使うことがなくなってしまったので出品致します。

バイアンプとしてクリーンと歪みのチャンネルを分けて送れたり、AMPからミックスして出したりと色々なことができます。

クリーンと歪みチャンネルを上手く使ってブースター的に使ったり、ファズの様に歪ませたり様々な音作りが可能です。

オプティカルコンプも付いていて使いやすかったです。



専用のアダプターなので機材が増えるのが難点でしたが、

自作で作ってもらった9w用の接続コネクタも付けて送ります。

これがあると普通のパワーサプライやアダプターから電源を取れるので非常に助かりました。



使用に伴う汚れなど多少ありますが動作に問題ありません。



中古品との理解のある方のみお願い致します。



本体と箱、専用アダプターと9w用のコネクタが付きます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり