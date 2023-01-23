『アクネ ACNE タキシード ドレス シャツ ブラウス 新品 タグつき【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 34分に出品され03月24日 12時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用タグつきですが、長期保管のためシワがあります。

ドルチェ&ガッバーナ や セリーヌ などハイブランドから同様のデザインのシャツが出ております。



色···ホワイト



Dolce & Gabbana DIOR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アクネ ACNE



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