『adidas Originals×OAMC Type O-6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 21時 26分に出品され03月11日 21時 26分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■adidas Originals×OAMC Type O-6

■定価35000(+税)

■海外通販サイトにて購入しました。

■2回程履いています。

■COLOR : ブラック

■SIZE : 26.0cm(us8)

■購入時のもの(タグ、替紐)お付けします。

アディダス

オーエーエムシー



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: オーエーエムシー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

Originals×OAMC

Type

O-6