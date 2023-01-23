『adidas originals ベッケンバウワー トラックジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 35分に出品され03月22日 13時 35分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas正規店で購入

家での試着一回のみのほぼ新品、未使用品になります。



値下げに関しては気軽にお尋ね下さい。



カラーはエンジ色、ワインレッドよりの赤です。

サイズ:M



目立った傷や汚れなどは確認した限りではありませんでしたが全て見きれている訳ではないのでその点をご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas

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ベッケンバウワー

トラックジャケット