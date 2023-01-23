『【定価 75,000円】LOEWE ヒール バッグ 新品未使用 付属品完備【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 06分に出品され03月07日 16時 06分に終了予定です。即決価格は29,920円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今だけの大幅値下げ

早い者勝ちです！



LOEWE スモール ヒール

ショルダーバッグです



付属品完備です！



キャッシュレス時代に便利で

カードを収納するところがあり

財布、カードケース、定期入れ

としてもご利用いただけます！



すでにシーズンが終わってるため

新品未使用は市場に出ないので希少です！



◾︎商品詳細

・全体にブラックのコバ処理

・一体化したショルダー ストラップ

・前面にパーフォレーション加工のロゴ

・フラップ

・内側に型押しロゴ、パッチ ポケット、カード入れx3

・同系色レザーの裏地

カーフスキン

生産国：スペイン



◾︎定価

75,000円



◾︎状態

新品・未使用



◾︎カラー

ブラウン 茶色



◾︎サイズ

長さ12.5cm

高さ 11.5cm

幅2cm



◾︎付属品

保存袋

専用箱

ショッパー



▪︎購入先

阪急うめだ本店 3階 ロエベ





お値段の高い商品のためしっかり梱包し

安心安全のらくらくメルカリ便で発送致します！



即購入可能です！

よろしくお願い致します







↓他に出品してます

LOEWEはこちらから

#ロエベお洒落







ロエベ

デザイナー

jw anderson

モノグラム

アナグラム

パズル かご

kpop アイドル

インフルエンサー

タン heel ポーチ

ジブリ

ハウルの動く城

コラボでも人気ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【定価

75,000円】LOEWE

ヒール

バッグ

新品未使用

付属品完備