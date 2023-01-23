『トレーナー Off Shoulder Scoop Neck Sweatshirt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 26分に出品され03月11日 21時 26分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品です。



【スタイル】

肩から腕にかけてプリントされた文字が特徴的で、ビッグサイズで着こなすカジュアルスタイルにぴったりなトレーナーです。レギンスやジーンズと合わせやすく、カジュアルな外出やリラックスした日常に最適です。



【素材】

cotton



【サイズ】

衣丈：76、胸囲：128、肩幅：62、袖丈：67



- 色: グレー

- デザイン: プリント入り

- バックデザイン: ロゴパッチ付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ トレーナー Off

Shoulder

Scoop

Neck

Sweatshirt