『ラック キッチンラック 棚 おしゃれ 収納ラック 6段 食器棚 リビング 木目【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 55分に出品され03月24日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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様々な場所で適用し、スペースの限られたバルコニーにも置きやすい6段式らっく。レンジラック、食器収納、玄関棚、絵本棚、書類棚、漫画棚、雑誌ラック、本収納棚などとして使用することができます。



「安定な構造＆厳選の素材」

ウッドシェルフ背面の金属製クロスバーは、横揺れ防止でき、安定性を高めています。1.5cm厚さのMDF棚板と丈夫なスチールを使用し、錆び、水や傷に強く、耐荷重も耐久性も優秀です。「オシャレ棚」木目調な板とブラックのスチールの組み合わせが、シンプルで高級感があり、お部屋に合わせやすいです。洋風、和風でもマッチするデザインで、室内のインテリアの上品さを高めます。



「組み立て＆お手入れが簡単」

この収納棚はお客様組立て品です。わかりやすい組立説明書と組立用レンチが付属しており、組立に苦手の方でも簡単に組立できます。滑らかな木製棚には耐水性があり、濡らした布で拭くだけで清潔に保てるのでお手入れも簡単です。





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O10606-O10611 $＄10000 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>キッチン収納・ラック 商品の状態: 新品、未使用