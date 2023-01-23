『Hartmann トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 18時 36分に出品され03月08日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質な素材】

Hartmannのトートバッグは、耐久性のあるツイードとレザーを使用しており、長期間の使用にも耐えられます。



【スタイリッシュなデザイン】

グレーとベージュのツイードが組み合わさったデザインは、どんなスタイルにもマッチし、日常使いに最適です。



【実用的な機能】

調整可能なストラップと底部の金具により、使い勝手が良く、安定感があります。



- ブランド: Hartmann

- 色: グレーとベージュのツイード

- 素材: ツイードとレザー

- スタイル: トートバッグ

- 底部: 金具付き

- ストラップ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハートマン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Hartmann

トートバッグ