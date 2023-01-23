『AirPods Pro 第2世代 MTJV3J/A 【新品未開封】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 12分に出品され03月25日 05時 12分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 装着方式：左右分離型、完全独立型

色：ホワイト系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴

ワイヤレス規格：Bluetooth



●AirPods Pro 2(第2世代) USB-Cタイプ 新品未開封品です。

●最新のtype-C モデルです(ワイヤレス充電ケース MagSafe)

●アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の音を遮断し、音楽や通話に集中できます。

即購入OKです。

購入当日に発送します。



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル