『TSUCHIYA KABANトートバッグ 黒 レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 12時 48分に出品され04月17日 12時 48分に終了予定です。即決価格は47,500円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

TSUCHIYA KABANのアトローワンハンドルのトートバッグは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。



【素材】

高品質なレザーを使用しており、耐久性と上品さを兼ね備えています。



【機能性】

ハンドル付きで持ち運びが便利。日常使いや特別な場面でも活躍します。



- ブランド名: TSUCHIYA KABAN

- 色: 黒

- 素材: レザー

- タイプ: トートバッグ

- スタイル: ハンドル付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TSUCHIYA

KABANトートバッグ

黒

レザー