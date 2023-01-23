『ルイヴィトン ダミエ【美品】ポシェット ボスフォール 斜め掛けショルダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 46分に出品され03月08日 14時 46分に終了予定です。即決価格は52,800円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ルイヴィトン ダミエ

◆ボスフォール

◆型番 Ｎ51111

◆製造番号 MI 2028

◆百貨店内直営店購入品



※バックのみ付属品はありません



10年程前のものになりますが使用頻度の少ない長期保管品です

ファスナー開閉スムーズにできます

※以下は気になる箇所です

・ファスナーメッキ（画像③⑤）剥がれ

・1-2ミリ程（画像⑥）傷ですが画像程

は目立ちません

・ショルダー革部（画像⑦）小傷

・ショルダー金具（画像⑧）剥がれ

・ショルダーベルト（画像⑨）白色シミ

が少しあります



商品の状態を『やや傷や汚れあり』に

設定しておりますが全体的には美品か

と思います



大切に保管しておりましたが今後も使うことは無さそうなので大切に使ってくださる方にお譲り致します



◆お値下げは状況を見て行います

◆コメント中でも先に購入された方を

優先させていただきます

◆すり替え防止の為、ご購入後の返品、

返金等お受け致しません



ご理解ご了承の上ご購入お願い致します

自宅保管等少しでも気にされる方は

ご購入お控えください



#ルイヴィトン

#ダミエ

#ポシェット

#ボスフォール

#ショルダーバック

#斜め掛けバック



ルイヴィトン/柄···ダミエ

ルイヴィトン/型名···ボスフォール

カラー···ブラウン

付属品···付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

ダミエ【美品】ポシェット

ボスフォール

斜め掛けショルダー