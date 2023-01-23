『Nike SB Dunk Low Pro Classic Green【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 07時 09分に出品され03月28日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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NIKE SB / ナイキ エスビー



NIKE SB DUNK LOW PRO

Classic Green/Black-White

ダンク ロー プロ クラシックグリーン



品番/型番

BQ6817-302



サイズ

27.5cm / 9.5



状態

多少の傷や痛みはありますがまだまだ履ける状態かと思います。底のゴムのすり減りも少ないかと思います。

（画像でご確認ください）

クリーニング済のため臭いも気にならないかと思います。



中古品となりますので神経質な方はご購入をお控えください。

箱に入れてお送りします。

また返品は受け付けておりませんのでよく画像でご確認の上お求めください。



#NIKE

#ナイキ

#27.5

#メンズスニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

SB

Dunk

Low

Pro

Classic

Green