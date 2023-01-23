『JACKET (FN-J506-W24)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 19時 11分に出品され03月12日 19時 11分に終了予定です。即決価格は32,108円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年新作

124300円

COMMEdesGARCONS SHIRT 2024AW COLLECTION



ボディは縮絨加工、袖はニット生地を使用。

コムデギャルソンならではの切り替えが存在感抜群で、洗練された雰囲気を醸し出します。



素材

ウール90% ナイロン10% 裏地：キュプラ100%

袖がニットとウールのコンビモデル

色はブラック

着丈74身幅50肩幅42袖丈65

平置き採寸 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JACKET

(FN-J506-W24)