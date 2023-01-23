『M65フィールドジャケット 80年【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 13時 14分に出品され04月09日 13時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Alpha Industries 社

80年納入





サイズ MEDIUM REGULAR



肩幅•約53cm

身幅•約57cm

着丈•約58cm

袖丈•約58cm





画像にて判断•ご確認宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M65フィールドジャケット 80年