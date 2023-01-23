『美しい青色の振袖 着物 絹【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 12分に出品され03月14日 11時 12分に終了予定です。即決価格は539,999円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【伝統的な美しさ】

この振袖は、青色と赤色を基調にした華やかなデザインが特徴です。花柄の模様が施されており、見る人を魅了します。



【高品質な素材】

絹素材が使用されており、着心地が良く、また見た目にも高級感があります。特別な日やイベントにぴったりです。



【付属品完備】

帯と帯締めが付属しており、すぐに着用可能です。これにより、コーディネートが簡単になります。



- 色: 青色、赤色、白色、金色

- 素材: 絹

- デザイン: 花柄、伝統的な模様

- スタイル: 振袖

- 付属品: 帯、帯締め



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 美しい青色の振袖

着物

絹