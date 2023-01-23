『美しい青色の振袖 着物 絹【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 12分に出品され03月14日 11時 12分に終了予定です。即決価格は539,999円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【2411振袖単品 正絹】
¥ 19227
美品 銀通し 牡丹 染分け 銀蝶 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 51948
No.90 着物 正絹 名古屋帯 未仕立 新品未使用 新品未使用
¥ 37720
白無垢 着物 鳥の模様
¥ 9360
山葵さま 撫松庵 紫陽花 浴衣 レース半幅帯
¥ 16830
アールデコ！アンティーク銘仙正絹着物
¥ 10750
七五三向け 華やか訪問着 大人 お仕立て上がり着物 小紋
¥ 7800
相良刺繍✨振袖、帯、和装小物セット 絞り柄【袋帯・小物付き】 11月末に削除☆
¥ 9750
名古屋帯 小千谷 九寸 花唐草 紬 長さ358 ISO84
¥ 7332
総絞り 刺繍 桜花 梅花 熨斗 振袖 晴れの日 成人式 卒業式 着物 114p
¥ 23460
本場大島紬 カタス9マルキ 草葉模様 しつけ糸 トールサイズ K-3742
¥ 10900
人間国宝、初代、久保田一竹、金通し、新品未使用。
¥ 183060
【昭和レトロ】浴衣 菊柄 花柄 マリ柄 ネイビー色 藍色 牡丹 お祭り 夏祭り
¥ 13000
色留袖 着物 袷 作家物 吉祥中啓 織り柄 紋入 裄62 Ｓ 中古 sn1334
¥ 7722
和装バッグ 利休バック 金襴織物 小葵文様 2
¥ 9204
N-844◇美品 正絹『ゴールド×更紗』松皮名物裂 着物 袋帯
¥ 8658
【着物と帯 時流】O24337◆アンティーク ビーズバッグ◆大きいサイズ
¥ 12870
【2411 高級楊柳正絹小紋】
¥ 13300
落札価格539999円
154 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！