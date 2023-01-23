『Apple AirPods Pro 第一世代【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 58分に出品され03月23日 11時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Apple AirPods Pro 第一世代



第一世代なので、コネクターはLightningです。

付属品は、ひと通りあります。（写真6枚目参照）



使用していたものなので、写真では、わかりづらいですがケースに小傷があります。



ノイズ等はなく、良好品で、初期化もしてあります。



【注記】

◆掲載画像・内容以外にもキズ・汚れ等がある場合がございます。

◆中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。

◆ご購入後の返品対応はいたしかねますので、ご理解の程宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし