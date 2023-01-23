『S.F.C Stripes For Creative FLEECE フリース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 26分に出品され04月01日 00時 26分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

S.F.C Stripes For Creative BASIC FLEECE



状態・5回ほど着用。少々の使用感がございます。

(フリース特有のたたみジワがございます)

サイズ・XXL

肩幅約65cm 身幅約71cm 着丈約77cm

※採寸に関して素人寸法です。少々の誤差ご了承ください。

カラー・ネイビー



不明点はご質問ください。

発送に関して落札後3日間から7日間程お時間を頂いております。

出品アイテムは全て中古品になります。

状態が少しでも気になる方は入札ご遠慮ください。

よろしくお願い致します。



※他のサイトでも出品しております。

早く購入いただいた方を優先にさせていただきますのでご了承ください。





カラー...ブルー

サイズ...2XL(3L)



S.F.C Stripes For Creative BASIC FLEECE Navyフリース ネイビー サイズXXL ストライプフォークリエイティブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エスエフシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ S.F.C

Stripes

For

Creative

FLEECE

フリース