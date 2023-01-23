『Anker Soundcore Aero Fit Pro ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 19時 34分に出品され03月21日 19時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【外観】

外で一度使用しただけの美品です。



【動作】

動作確認済み。



【付属品】

一式全て 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし