『新品 TUMI ALPHA3 2603110 ブリーフケース ショルダー グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 42分に出品され03月06日 21時 42分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



?スリムで収納力に優れた2WAYブリーフケース

?メインコンパートメントは、大きく開いて物の出し入れがしやすいL字型ファスナー開閉

?PCやタブレットなどのデジタルツールと、ビジネス小物をすっきりと収納しやすい作り

?背面のスリーブでキャリーなどにセットアップ可能

?長さ調整、取り外し可能なショルダーストラップでショルダーバッグとしても使用が可能



ブラック



■サイズ(単位：cm)

幅-約41×高さ-約30×マチ-約7.6

※平置き採寸値(多少の誤差はご了承ください)



■素材

表地：FXTバリスティックナイロン95％ カウハイドレザー5％

裏地：ポリエステル100％



■仕様

?フロントにファスナーポケット×2

?メインコンパートメント内部にペンホルダー、ファスナーポケット、スリットポケット

?ストラップは調節可能



正真正銘のアウトレットショップにて購入。

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メンズ

バッグ タグ 新品

TUMI

ALPHA3

2603110

ブリーフケース

ショルダー

グレー