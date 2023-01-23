『ALLSAINTS/ライダースジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 39分に出品され03月15日 13時 39分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イギリス発祥のブランド、オールセインツのレザージャケットです☺︎



レギュラーシルエットのやわらかいレザーを使用したオールセインツのアイコニックのバイカージャケット。どんなアイテムとも合わせやすいレザージャケット。金具とウエストベルト仕上げ。



サイズはXSサイズになります☺︎

普段、私は日本のブランドだとSサイズのジャケットを着ています。

着用回数は数回くらいでその後はクローゼットにて保管しておりました。

定価86900円でした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: オールセインツ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ALLSAINTS/ライダースジャケット