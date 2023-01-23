『極美品 ルイヴィトン リポーターPM タイガ アルドワーズ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 59分に出品され03月13日 19時 59分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルイヴィトンのリポーターpm ショルダーバッグになります。大容量で機能的なデザイン、ビジネスシーンでも活躍します。





LOUIS VUITTON メンズ

タイガ リポーターPM アルドワーズ LV ルイビトン

美品 肩掛け 斜め掛け クロスボディ シルバー金具 ロゴ刻印 ダブルジップ 大容量 外ポケット フランス製 シリアルあり 正規品



レザー タイガレザー

サイズ（cm）

タテ：20

ヨコ：29

マチ：14

ショルダー：125（最長）

※平置き実寸



購入元；GrantDream ストア

鑑定済み商品になりますので、確実正規品でございます。

万が一正規品ではないと鑑定された場合、全額返金いたしますのでご安心ください。





ファスナーに少しの欠けが見受けられますが、その他目立った傷汚れはほぼなく、とても綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 ルイヴィトン リポーターPM タイガ アルドワーズ ショルダーバッグ