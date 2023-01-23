『【H6】80s〜90s patagoniaパタゴニアチェックシャツネルシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 52分に出品され03月27日 16時 52分に終了予定です。即決価格は11,340円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋shin





●商品名



【H6】80s〜90s patagoniaパタゴニアチェックシャツネルシャツ



●ポイント



80年代から90年代のヴィンテージスタイルを感じる1着。



柔らかなネル素材を使用し、心地良い着心地を実現しています。味わい深いチェック柄は、シンプルながら存在感があり、普段使いからアウトドアシーンまで幅広く活躍することうけあいです。



着こなしの幅が広がり、季節を問わず重ね着や単品使いで多彩なスタイルを楽しむことができます。

くすみグリーンのチェックがトレンド感を醸し出しています。



メンズアイテムですが、リラックスしたシルエットはユニセックスで着用可能で、スタイル次第でさまざまなコーディネートが楽しめます！



●状態



若干の使用感はありますが、これからも長くお使いいただけます。ダメージが効いたヴィンテージ感、古着ならではの風合をお楽しみください。





サイズ

XL

着丈80

肩幅54.5

身幅66

袖丈60



※サイズは多少の誤差が出る場合がございます



素材 コットン100%



MADE IN PORTUGAL



USA UK EU VINTAGE USED 90s 80s 70s 古着

ヴィンテージ ビンテージ ユーズド アメカジ

ユニセックス メンズ レディース ファッション

ストリート ビッグシルエット オーバーサイズ

古着男子 古着女子菅田将暉在原みゆき常田大希King Gnuあいみょんあのちゃん



カラー···グリーン

柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【H6】80s〜90s

patagoniaパタゴニアチェックシャツネルシャツ